Россия днем 20 марта в очередной раз атаковала Харьков. Взрывы в городе прогремели во время воздушной тревоги.
Важно Существует ли угроза прорыва россиян на Харьковском направлении
Оккупанты атаковали Харьков
В 12:14 на Харьковщине объявили воздушную тревогу. Также "покраснели" Донецкая и Запорожская области. В Воздушных силах сообщили, что воздушная тревога связана с активностью вражеской тактической авиации.
Также западнее Харькова фиксировали разведывательный БПЛА неопределенного типа. Около 12:58 в Харькове прогремел мощный взрыв.
Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне в очередной раз ударили по одному из районов Харькова.
Под завалами могут быть люди,
– говорится в сообщении.
По его словам, информация о последствиях уточняется. Сейчас детали неизвестны. Синегубов предупредил о возможных повторных ударах. Он призвал жителей города и области находиться в укрытиях до объявления об отбое воздушной тревоги.
В ночь на 18 марта враг атаковал Харьковскую область
- Российские оккупанты в ночь на 18 марта атаковали пожарную часть в Харьковской области. На момент удара в депо находилось 11 спасателей. Повреждены помещения части ГСЧС и пожарные машины.
- Один из спасателей получил травму руки. Медицинскую помощь ему оказали на месте.
- В ГСЧС отметили, что Россия продолжает сознательно уничтожать тех, кто стоит на защите безопасности мирных людей. Такие удары происходят уже не впервые, ведь, например, во время удара по Одессе 15 марта Россия повторно обстреляла то же самое место, понимая, что туда прибыли работники ГСЧС и медики.