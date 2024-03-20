Росія вдень 20 березня вкотре атакувала Харків. Вибухи у місті пролунали під час повітряної тривоги.
Важливо Чи існує загроза прориву росіян на Харківському напрямку
Окупанти атакували Харків
О 12:14 на Харківщині оголосили повітряну тривогу. Також "почервоніли" Донецька та Запорізька області. У Повітряних силах повідомили, що повітряна тривога пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації.
Також західніше Харкова фіксували розвідувальний БпЛА невизначеного типу. Близько о 12:58 у Харкові пролунав потужний вибух.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував, що росіяни вкотре вдарили по одному із районів Харкова.
Під завалами можуть бути люди,
– мовиться в повідомленні.
За його словами, інформація про наслідки уточнюється. Наразі деталі невідомі. Синєгубов попередив про можливі повторні удари. Він закликав жителів міста та області перебувати в укриттях до оголошення про відбій повітряної тривоги.
Вночі проти 18 березня ворог атакував Харківську область
- Російські окупанти вночі проти 18 березня атакували пожежну частину у Харківській області. На момент удару в депо перебувало 11 рятувальників. Пошкоджено приміщення частини ДСНС та пожежні машини.
- Один із рятувальників отримав травму руки. Медичну допомогу йому надали на місці.
- У ДСНС наголосили, що Росія продовжує свідомо нищити тих, хто стоїть на захисті безпеки мирних людей. Такі удари стаються вже не вперше, адже, наприклад, під час удару по Одесі 15 березня Росія повторно обстріляла те ж саме місце, розуміючи, що туди прибули працівники ДСНС та медики.