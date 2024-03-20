Росія вдень 20 березня вкотре атакувала Харків. Вибухи у місті пролунали під час повітряної тривоги.

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Окупанти атакували Харків

О 12:14 на Харківщині оголосили повітряну тривогу. Також "почервоніли" Донецька та Запорізька області. У Повітряних силах повідомили, що повітряна тривога пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації.

Також західніше Харкова фіксували розвідувальний БпЛА невизначеного типу. Близько о 12:58 у Харкові пролунав потужний вибух.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував, що росіяни вкотре вдарили по одному із районів Харкова.

Під завалами можуть бути люди,

– мовиться в повідомленні.

За його словами, інформація про наслідки уточнюється. Наразі деталі невідомі. Синєгубов попередив про можливі повторні удари. Він закликав жителів міста та області перебувати в укриттях до оголошення про відбій повітряної тривоги.

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