Оккупанты не прекращают наносить удары по Харькову. 15 мая утром в городе снова было громко.

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Харьков в огне

Приблизительно в 12:32 за пределами Харькова раздался взрыв. Позже в 12:38 Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики с юга. Ранее отмечалось также опасность с востока.

На момент взрыва вблизи Харькова тревога продолжалась в двух общинах – Липецкой и Волчанской.

Как пишет мониторинговые каналы, Харьков, вероятно, находится под обстрелом С-300.