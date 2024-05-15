Окупанти не припиняють завдавати ударів по Харкову. 15 травня вранці у місті знову було гучно.
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Харків у вогні
Приблизно о 12:32 за межами Харкова пролунав вибух. Пізніше о 12:38 Повітряні сили повідомили про загрозу балістики з півдня. Раніше зазначалося також про небезпеку зі сходу.
На момент вибуху поблизу Харкова тривога тривала двох громадах – Липецькій та Вовчанській.
Як пишить моніторингові канали, Харків, ймовірно, перебуває під обстрілом С-300.