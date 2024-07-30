Об этом сообщили в Суспильне Харьков. Заметим, что на территории области была объявлена воздушная тревога.
Смотрите также Украина работает над конфигурацией ПВО: Зеленский рассказал, какие регионы будут иметь больше защиты
Взрыв в Харькове
Оккупационные войска не прекращают терроризировать Харьков и его жителей. Сегодня, 30 июля, в области начали лить сирены воздушной тревоги еще в 10:07. Таким образом, по состоянию на 17:00 в регионе воздушная тревога продолжается уже 7 часов.
В 16:59 Суспильне сообщило о взрыве в Харькове.
В Харькове слышен взрыв, вероятно, за пределами города,
– говорится в сообщении.