Про це повідомили в Суспільне Харків. Зауважимо, що на території області була оголошена повітряна тривога.

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Вибух у Харкові

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Окупаційні війська не припиняють тероризувати Харків та його жителів. Сьогодні, 30 липня, в області почали линати сирени повітряної тривоги ще о 10:07. Таким чином, станом на 17:00 в регіоні повітряна тривога триває вже 7 годин.

О 16:59 Суспільне повідомило про вибух у Харкові.

У Харкові чутно вибух, ймовірно, за межами міста,

– ідеться в повідомленні.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.