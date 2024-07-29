Про що говорив президент

Сьогодні – дві наші області, робота в громадах. Спочатку – наша Харківщина, тепер – Полтавщина.

Почав цей день у наших воїнів Сил спеціальних операцій. Сьогодні їхнє професійне свято. І це один із найбільш сильних елементів наших Сил оборони, дуже результативний. Багато про це зараз іще не розкажеш – тільки після війни можна буде розповісти про все, що вдалося українським ССО. Вони діють і на фронті, і на окупованій території. Залучені дуже серйозно – і після 14-го року, і після 24 лютого – на багатьох напрямках. Від битви за Донецький аеропорт до боїв за Гостомель, а ще – Херсонщина, Харківщина, Донеччина. Пишаємося Силами спеціальних операцій!

Були сьогодні з командою в місті Дергачі нашої Харківщини, і важливо, що це один із хороших прикладів, як почали відновлювати нормальне життя. Я вдячний усім, хто залучений до відбудови житлових будинків, хто підтримує людей, хто зберігає робочі місця та роботу підприємств наших українських – і в Харківській області, і в усіх наших регіонах.

Провів нараду в Харкові – передусім щодо безпеки та енергетичних питань. Енергетика – одне з перших питань завжди. Розуміємо, як поступово, крок за кроком, буде заповнюватися дефіцит електрики, урядовці мають чіткі завдання, і відповідальність там персональна. Проходження зими – це те, що готується зараз, улітку.

Працюємо і над конфігурацією ППО – так, щоб і в Харківщини, і в інших наших регіонів було більше захисту від ударів Росії. Головком Сирський, який також сьогодні брав участь у нарадах, та відповідні командувачі мають представити оновлену структуру роботи наших систем ППО й нові запити для партнерів – що саме маємо забезпечити до кінця поточного року. Була доповідь генерала Гнатова щодо захисту сходу нашої країни, наших дій, наших бойових можливостей.

І сьогодні ж – Полтавщина. Зустрічі із підприємцями, із працівниками в межах платформи «Зроблено в Україні». Зокрема й оборонні виробництва. Багато ініціатив бізнесу, готовності компаній працювати заради держави та пропонувати нову продукцію. Ми будемо підтримувати все це та збільшувати державні замовлення. Сьогодні є підписані контракти. Вся наша українська продукція – і військова, і цивільна, – кожне робоче місце – усе це допомагає Україні вистояти.

Дякую всім, хто зміцнює Україну! Дякую кожному й кожній, хто захищає українські інтереси – інтереси держави, інтереси людей!