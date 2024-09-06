Сообщения о взрыве в Харькове появились в сети около 1:46. Воздушная тревога в регионе продолжается с 23:34.

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Предыдущая атака россиян

Ранее, в 16:43, сообщали о взрыве за пределами города. Впоследствии выяснилось, что тогда враг попал КАБом по одному из населенных пунктов Малоданиловской общины, что в 10 километрах от областного центра. По предварительной информации, люди ранения не получили.

Харьков простился с молодым медиком

5 сентября в Харькове простились с 21-летним фельдшером Евгением Юрко, студентом пятого курса медицинского университета. Его жизнь унесла вражеская атака 1 сентября. Тогда парень прибыл с коллегами-медиками по вызову в ТЦ. В тот момент россияне коварно нанесли повторный удар. Евгений получил тяжелую травму головы – врачи боролись за жизнь парня, но 3 сентября он умер.