Об этом написал городской голова Харькова Игорь Терехов. Он подтвердил, что в городе прогремел взрыв.

Этой же ночью В Одесской области раздавались взрывы: ПВО работала по российским "Шахедам"

Удар по Харькову 2 октября: что произошло

Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 03:56. Воздушные силы сообщили об активности вражеской тактической авиации на востоке, а следовательно и об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

В 02:23 городской голова Харькова опубликовал информацию о взрыве в городе.

В Харькове прогремел взрыв. По предварительной информации, нанесен удар управляемой авиационной бомбой (КАБ) по Киевскому району города,

– написал Игорь Терехов.

Под удар попал один из населенных пунктов Малоданиловской громады, сообщил ее руководитель Александр Гололобов. Произошел пожар в экосистеме, но, к счастью, информации о пострадавших нет.

Мониторинговые сообщества о повторных пусках не писали, так же и Воздушные силы. Подробную информацию об ударе врага ожидаем позже.

Обратите внимание: все о воздушных тревогах и где есть опасность от дронов врага или о других угрозах вы можете прочитать в нашем телеграме.