Про це написав міський голова Харкова Ігор Терехов. Він підтвердив, що у місті пролунав вибух.

Цієї ж ночі На Одещині лунали вибухи: ППО працювала по російських "Шахедах"

Удар по Харкову 2 жовтня: що сталося

Повітряну тривогу у Харківській області оголосили о 03:56. Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на сході, а отже й про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 02:23 міський голова Харкова опублікував інформацію про вибух у місті.

У Харкові пролунав вибух. За попередньою інформацією, завдано удару керованою авіаційною бомбою (КАБ) по Київському району міста,

– написав Ігор Терехов.

Моніторингові спільноти про повторні пуски не писали, так само і Повітряні сили. Докладну інформацію про удар ворога очікуємо пізніше.

Зверніть увагу: усе про повітряні тривоги та де є небезпека від дронів ворога чи про інші загрози ви можете прочитати у нашому телеграмі.