Про це написав міський голова Харкова Ігор Терехов. Він підтвердив, що у місті пролунав вибух.
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Удар по Харкову 2 жовтня: що сталося
Повітряну тривогу у Харківській області оголосили о 03:56. Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на сході, а отже й про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 02:23 міський голова Харкова опублікував інформацію про вибух у місті.
У Харкові пролунав вибух. За попередньою інформацією, завдано удару керованою авіаційною бомбою (КАБ) по Київському району міста,
– написав Ігор Терехов.
Моніторингові спільноти про повторні пуски не писали, так само і Повітряні сили. Докладну інформацію про удар ворога очікуємо пізніше.