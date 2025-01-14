В городе прогремели взрывы после предостережения Воздушных сил. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.

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Что известно о взрывах в Харькове

Воздушная тревога на территории Харьковской области была объявлена ​​около 16:39. Воздушные силы сообщали о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в направлении Харьковской области. Уже в 16:46 появилась первая информация о взрывах.

В Харькове слышны взрывы,

– говорится в сообщении корреспондентов.

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На этом вражеская атака не прекратилась. В ту же минуту Воздушные силы снова сообщили о движении управляемых авиационных бомб в направлении города. Через минуту Суспильне снова сообщило о повторных взрывах.

Пока ни мэр города Игорь Терехов, ни глава ОВА Олег Синегубов не комментировали это. Очевидно, детали относительно потенциальных последствий вражеского обстрела будут обнародованы местными властями впоследствии.