Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы и сообщение городского головы Харькова.
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Взрыв в Харькове
Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.
Вечером в половине 7 часов вечера местные телеграм-каналы писали о взрыве в Харькове. Заметим, что в городе на тот момент воздушная тревога не была объявлена.
Вскоре мэр Харькова сообщил детали относительно взрыва, который слышали в городе. Он указал, что это не прилет.
Взрыв, который могли услышать в разных районах города – не прилет. Был контролируемый подрыв вражеского БПЛА на земле в одном из районов Харькова,
– говорится в сообщении мэра.
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Отметим, что сейчас в Харьковской области продолжается воздушная тревога. Она связана с угрозой атаки дронами.
Так, в Воздушных силах сообщили в 18:33 об угрозе применения врагом ударных БпЛА для Харьковской области.
24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.