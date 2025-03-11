Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали та допис міського голови Харкова.

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Вибух в Харкові

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Ввечері о пів на 7 годину вечора місцеві телеграм-канали писали про вибух у Харкові. Зауважимо, що в місті на той момент повітряна тривога не була оголошена.

Невдовзі мер Харкова повідомив деталі щодо вибуху, який чули в місті. Він вказав, що це не приліт.

Вибух, який могли почути у різних районах міста – не приліт. Був контрольований підрив ворожого БПЛА на землі в одному з районів Харкова,

– ідеться в повідомленні мера.

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Зауважимо, що наразі в Харківській області триває повітряна тривога. Вона повʼязана із загрозою атаки дронами.

Так, в Повітряних силах повідомили о 18:33 про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА для Харківської області.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.