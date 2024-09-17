Это сделали из-за угрозы пусков управляемых авиационных бомб врагом. 24 Канал призывает харьковчан находиться в укрытиях гражданской защиты и не выходить оттуда до конца тревоги.

К теме Жертва, десятки пострадавших, среди которых – малыши: что известно об ударе по 12-этажке в Харькове

Что известно о взрывах в Харькове

Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 15:03. Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и южном направлении.

Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей,

– сказали военные.

Через 5 минут Воздушные силы написали, что состоялся пуск КАБов на Харьковскую область.

Первый взрыв в Харькове прогремел в 15:14, о чем сообщили корреспонденты Общественного. Через минуту в городе уже слышали серию громких звуков.

Взрывы также подтвердил и городской голова Харькова Игорь Терехов. Он призвал граждан оставаться в укрытиях.

"Харьков под обстрелом оккупантов. Будьте осторожны!" – написал он.

Впоследствии стало известно, что одно из попаданий России в Харьковской области пришлось на территорию Малоданиловской громады. Об этом сообщил ее глава Александр Гололобов.

Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что экстренные службы выехали на проверку мест попаданий в городе Харьков и районе.

Одно из попаданий в городе – по открытой территории. Информация о пострадавших проверяется, – написал он.

В полиции Харьковской области призвали граждан не выкладывать фото и видео последствий обстрелов или попаданий. Ведь этим можно помочь врагу в его захватнических действиях.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.