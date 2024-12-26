Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Что известно о взрывах в Харькове

Тревогу в Харьковской области объявили еще в 10:44 26 декабря. Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!

– писали военные.

Уже в 14:08 Воздушные силы написали об управляемой авиабомбе, которая движется в направлении Харькова.

В 14:13 корреспонденты Суспильного написали о взрыве, который слышали в Харькове. Вероятно, он произошел за пределами города. Через минуту стало известно о серии взрывов в городе.

"В Харькове было слышно серию взрывов", – отметили журналисты.

Сейчас ни в ОВА, ни в мэрии не комментировали последствия взрывов в Харькове или в пригороде.

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