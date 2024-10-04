В пятницу, 4 октября, в городе были слышны взрывы. Об этом сообщили в Суспильному.

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Взрывы в Харькове

Воздушная тревога звучит в Харьковской области еще с 14:44. Через более, чем 2 часа, а именно в 17 часов вечера, в Воздушных силах сообщили об опасности для региона. В частности, там проинформировали о пуске КАБ на Харьковщину.

Уже через 3 минуты после этого, в ВС сообщили о КАБ курсом на Харьков. В 17:05 журналисты написали о взрывах в городе.

Взрывы в Харькове,

– говорится в сообщении.

По состоянию на 17:18 местные власти не предоставляли информации о взрывах в городе.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.