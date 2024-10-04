В п'ятницю, 4 жовтня, в місті було чутно вибухи. Про це повідомили в Суспільному.
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Вибухи у Харкові
Повітряна тривога лунає в Харківській області ще з 14:44. Через понад 2 години, а саме о 17 годині вечора, в Повітряних силах повідомили про небезпеку для регіону. Зокрема, там проінформували про пуск КАБ на Харківщину.
Вже за 3 хвилини після цього, в ПС повідомили про КАБ курсом на Харків. О 17:05 журналісти написали про вибухи у місті.
Вибухи у Харкові,
– ідеться в повідомленні.
Невдовзі вибухи у місті прокоментував харківський міський голова.
За попередньою інформацією два прильоти у лісосмугу одного з центральних районів міста. Без пожежі,
– повідомив Ігор Терехов.
За його словами, інформації щодо постраждалих станом на 17:22 не надходило.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.