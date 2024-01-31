В Харькове прогремели по меньшей мере четыре взрыва.

Дивіться також Рівень ракетної загрози надзвичайно високий: що відбувається у Чорному морі

Харьков под ударом "Шахедов"

Обновление. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов 1 февраля в 0:19 сообщил, что информация о пострадавших в Харькове в результате ударов дронами не поступала. Он поблагодарил силы ПВО и отметил, что часть вражеских БПЛА "не достигла целей".

Вечером 31 января на территории Харьковщины были замечены российские беспилотники. Приблизительно в 22:30 в области раздался сигнал тревоги, а Воздушные силы сообщили, что группа вражеских БПЛА движется на запад.

Через несколько минут стало известно, что несколько групп дронов направляются в сторону Чугуева с востока. Затем они сменили движение к югу.

В 23:07 Воздушные силы заявили, что несколько групп "Шахедов" идут на Харьков. Через две минуты в городе раздался первый взрыв. Затем через незначительний интервал времени еще три.

Харьков снова под ударом. Предварительно – “Шахедами”. Есть попадания по гражданской инфраструктуре. Информация о пострадавших и разрушении уточняется,

– рассказал о последствиях вражеской атаки мэр города Игорь Терехов.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил, что попадание произошло в Основянском районе Харькова.

Кроме того, он призвал жителей города и области находиться в укрытиях до отбоя.

В 23:35 тревогу для Харьковщины и областного центра отменили.

Обратите внимание! В 23.40 угроза ударов беспилотниками возникла для Днепропетровской и Запорожской и Херсонской областей.

Оккупанты сбросили авиабомбы на больницу

Около 21:45 россияне сбросили две управляемые авиабомбы на больницу в Большом Бурлуке Харьковской области. Один КАБ упал рядом, другой попал прямо в медучреждение. Из больницы эвакуировали 38 человек, в том числе 33 больных, из которых двое — лежачих, пять человек персонала. Есть потерпевшие.