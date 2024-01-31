У Харкові пролунало щонайменше чотири вибухи.

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Харків під ударом "Шахедів"

Надвечір 31 січня на території Харківщини були помічені російські безпілотники. Приблизно о 22:30 в області пролунав сигнал тривоги, а Повітряні сили повідомили, що група ворожих БпЛА рухається на захід.

За кілька хвилин стало відомо, що кілька груп дронів прямують у бік Чугуєва зі сходу. Потім вони змінили рух на південь.

О 23:07 Повітряні сили заявили, що кілька груп "Шахедів" йдуть на Харків. За дві хвилини у місті пролунав перший вибух. Потім через незначний інтервал часу ще три.

Харків знову під ударом. Попередньо – "Шахедами". Попередньо є влучання по цивільній інфраструктурі. Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється,

– розповів про наслідки ворожої атаки мер міста Ігор Терехов.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов уточнив, що влучаня сталося в Основ'янському районі Харкова.

Крім того, він закликав жителів міста та області перебувати в укриттях до відбою.

О 23:35 тривогу для Харківщини та обласного центру скасували.

Зверніть увагу! О 23:40 загроза ударів безпілотниками виникла для Дніпропетровської і Запорізької і Херсонської областей.

Окупанти скинули авіабомби на лікарню

Близько 21:45 росіяни скинули дві керовані авіабомби на лікарню у Великому Бурлуці, що на Харківщині. Один КАБ впав поруч, інший влучив прямо у медзаклад. З лікарні евакуювали 38 людей, зокрема 33 хворих, з яких двоє — лежачих, п'ятеро людей персоналу. Є потерпілі.