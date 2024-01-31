Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили по Великому Бурлуці о 21:50. Тоді на території Харківської області тривала повітряна тривога.

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О 21:50 окупанти вдарили по селищу Великий Бурлук Куп'янського району. Керовані авіабомби влучили на території цивільної лікарні,

– наголосив голова Харківської ОВА.

З медзакладу провели евакуацію

Синєгубов наголосив, що з лікарні евакуювали 38 людей. Серед них – п'ятеро працівників закладу. Чотирьом людям знадобилася медична допомога – її надали на місці інциденту.

Ворог пошкодив фасад лікарні, вікна та дах. У ДСНС розповіли деталі про приліт. Одна з бомб влучила поряд, інша – пряме влучання.