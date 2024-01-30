У ніч проти 30 січня росіяни атакували Україну переважно "Шахедами" – тривогою була охоплена чи не вся країна. Атакували цивільну інфраструктуру, а також підстанцію.

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Які наслідки атаки по Дніпропетровщині вдень 30 січня

Сьогодні у нас приліт у Синельниківському районі. Ракета поцілила на подвір'я місцевих. Частково зруйнований житловий будинок. Пошкоджена ще 31 оселя. Потрощені кілька господарських споруд. Зачепило гараж та лінію електропередач. Люди вціліли,

– написав Сергій Лисак.

Нікопольський район області росіяни обстрілювали зранку до вечора, спрямувавши туди 10 дронів-камікадзе. Стріляли і з артилерії. Під ударом опинилися сам Нікополь, Марганецька та Покровська сільська громади, постраждав 65-річний чоловік.

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 30 січня / Фото Дніпропетровська ОВА

"Понівечені дитсадок, ліцей, магазин. А ще – понад три десятки приватних будинків. Одна господарська споруда знищена, ще 14 – побиті. Пошкоджені авто, газогони, лінії електропередач. Загинули 25 голів свійської птиці", – розповів голова ОВА про атаку по Нікопольському району.

Окупанти нищать будинки українців / Фото Дніпропетровська ОВА

Росія щодня обстрілює нашу державу