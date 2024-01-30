В ночь на 30 января россияне атаковали Украину преимущественно "Шахедами", тревогой была охвачена едва ли не вся страна. Атаковали гражданскую инфраструктуру, а также подстанцию.

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Какие последствия атаки по Днепропетровщине днем 30 января

Сегодня у нас прилет в Синельниковском районе. Ракета попала во двор местных. Частично разрушен жилой дом. Поврежден еще 31 дом. Разбиты несколько хозяйственных построек. Задело гараж и линию электропередач. Люди уцелели,

– написал Сергей Лысак.

Никопольский район области россияне обстреливали с утра до вечера, направив туда 10 дронов-камикадзе. Стреляли и из артиллерии. Под ударом оказались сам Никополь, Марганецкая и Покровская сельская община. Пострадал 65-летний мужчина.

Последствия обстрела Днепропетровщины 30 января / Фото Днепропетровская ОВА

"Повреждены детсад, лицей, магазин. А еще более трех десятков частных домов. Одно хозяйственное сооружение уничтожено, еще 14 побито. Повреждены авто, газопроводы, линии электропередач. Погибли 25 голов домашней птицы", –рассказал глава ОВА об атаке по Никопольскому району.

Оккупанты уничтожают дома украинцев / Фото Днепропетровская ОВА

Россия ежедневно обстреливает наше государство