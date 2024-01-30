Зеленский уделил внимание жестоким обстрелам, которым Россия постоянно подвергает наше государство. Украине и всему миру нужна защита от агрессора. Наше государство работает над новой архитектурой безопасности.

Новая архитектура безопасности

Встретился с Андерсом Фогом Расмуссеном, мы вместе работаем над новой архитектурой безопасности, которая нужна Украине, всей Европе, всей Евроатлантике. Господин Расмуссен со своим опытом генерального секретаря НАТО помог Украине с системой гарантий безопасности: ее философию и возможные рамки начали разрабатывать именно в возглавляемой Расмуссеном и Андреем Ермаком экспертной группе,

– рассказал он.

По словам президента, уже есть сообщество из 32 государств, которые присоединились к декларации "Группы семи" относительно гарантий безопасности. Первое двустороннее соглашение заключено с Великобританией.

Зеленский подчеркнул, что будут и новые соглашения сейчас финализуют текст нескольких документов.

"Господин Расмуссен представилпланы по созданию новой международной рабочей группы, которая будет заниматься вопросом евроатлантической интеграции Украины. Приближение полноправного вступления нашего государства в НАТО – это неизменный приоритет. Постепенно его реализуем», – сообщил украинский лидер государства.

Минстратегпром доложил о производстве дронов

О результатах работы по производству дронов и боеприпасов доложил Александр Камышин. Отдельно говорилось опроизводство дальнобойных дронов. Это одна из ключевых задач для оборонно-промышленного комплекса..

Мы наращиваем производство. Очень важно: добавляем новые позиции для освоения новых образцов оружия. Отечественное производство дронов снарядов техники – это производство буквально нашей свободы свободы украинцев и Украины. Ибо в таких условиях в условиях полномасштабной войны именно сила является основой свободы

подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил всех работников и работниц ОПК.

Зеленский побеседовал с президентом Финляндии

"Поблагодарил его за поддержку Украины наших людей нашей обороны. Отметил как много Финляндия сделала для собственной безопасности исторические вещи и для безопасности всей Европы.Имеем содержательное двустороннее сотрудничество наибольшее чем когда-либо от обретения Украиной независимости. Отметили и то, как важно, чтобы наши государства и все наши партнеры оставались и в дальнейшем принципиальными в отношениях в европейских и евроатлантических структурах относительно нашего региона восточного фланга Европы" сказал президент.

Президент поблагодарил спасателей и всех экстренных служб

Среди областей часто терпящих удары Зеленский назвал Харьковщину Донбасс Херсонщину Запорожскую область города Никополь и Марганец а также много пограничных общин где очень сложная ситуация.

Но каждый раз не забываем: в каждом обществе в каждом городе работают спасатели ГСЧС Украины полицейские наши врачи волонтеры. Всюду есть те, кто спасает жизнь. И я благодарю каждого и каждого работающего именно так ради жизни" подытожил он.