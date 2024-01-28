Опівдні окупанти вдарили ракетою по Дніпропетровській області. Місцева влада розповіла деталі про ворожий удар.

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У Дніпрі було дуже гучно

Приблизно о 12:20 у кількох областях – Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській – Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку. Ворог запустив ракети з акваторії Азовського моря.

Відомо, що випущена противником ціль спочатку прямувала на Кіровоградщину, а потім змінила напрям руху на Дніпро. Незадовго до 13:00 у Дніпрі пролунав потужний вибух.

Згодом з'ясувалося, що то працювала ППО. Силам протиповітряної оборони вдалося збити ціль над Дніпровським районом. Це була керована авіаційна ракета Х-59.

Є руйнування

Пізніше в ОВА розповіли, що уламки збитої ракети таки завдали пошкоджень інфраструктурі. Вони понівечили кілька будинків, літню кухню та автомобіль.

Також там повідомили, що протягом доби ворог вдавався й до ударів безпілотниками. Сім разів ударні дрони атакували територію Нікопольського району. Крім того, росіяни били і з важкої артилерії.

️Під приціл потрапили Нікополь і населені пункти Марганецької громади. Побиті дві приватні оселі, гараж, господарська споруда.

На щастя, всюди минулося без постраждалих.

Що накоїли ворожі обстріли на Дніпропетровщині / Фото ОВА

Ворог періодично б'є ракетами по території України. Сьогодні, 28 січня, нарешті вдалося загасити масштабну пожежу на промисловому об'єкті на Полтавщині, після того, як увечері 27 він зазнав ракетного удару. Вогонь охопив 1000 квадратних метрів. До ліквідації пожежі залучали понад півтори сотні рятувальників і майже 50 одиниць техніки.

Окупанти вдарили по підприємству у Кременчуцькому районі двома "Іскандерами-М".