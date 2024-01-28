Як пишуть місцеві телеграм-канали, вибух пролунав близько о 13-й годині. Повітряну тривогу в Дніпропетровській області оголошували о 12:26.
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У Дніпрі пролунав вибух
Близько о 12:20 На Півдні та Сході почала ширитися повітряна тривога. Її оголосили у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях. Повітряні сили повідомили, що сигнал тривоги пов'язаний із загрозою пусків ракет з акваторії Азовського моря.
О 12:48 Повітряні сили попередили, що ворог здійснив пуск ракети, яка летіла курсом на Кіровоградську область. Однак пізніше вона змінила напрямок на Дніпро.
Близько о 13-й годині в Дніпрі пролунав потужний вибух. Місцеві ЗМІ повідомляли, що, ймовірно, працювала ППО.
О 13:07 пролунав відбій повітряної тривоги.
Українські захисники збили ворожу ракету
Згодом в Дніпропетровській обласній раді повідомили, що українські захисники збили російську ракету.
Наші сили ППО знищили ворожу ракету над Дніпровським районом! Дякую оборонцям неба з ПвК "Схід"!
– написав Микола Лукашук.
У ПвК "Схід" додали, що збили керовану авіаційну ракету Х-59.