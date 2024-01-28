Агресор не припиняє маневри корабельного угруповання і системно підвищує рівень напруги, наголосили українські захисники. Додали, що наразі сумарний залп може сягати 24 ракет "Калібр". Тож варто бути обережними й у жодному разі не нехтувати правилами безпеки під час тривоги.
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Два надводні й стільки ж підводних ракетоносіїв
Близько 11:40 у Силах оборони Півдня повідомили, що у Чорному морі ворог знов збільшив корабельне угруповання до 11 одиниць та додав на бойове чергування ракетоносії.
Наразі на виході в морі перебуває 2 надводних та 2 підводних ракетоносії. Сумарний залп "Калібрів" при цьому може сягати 24 ракет. Рівень ракетної загрози – надзвичайно високий!
– наголосили військові.
Також закликали бути уважними до сигналів тривоги й оперативно реагувати на них.
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Між виявленням цілі й ударом лічені хвилини
- Напередодні Наталія Гуменюк розповіла, що на бойовому чергуванні перебували лише два ворожі підводні човни, готові до застосування. Загальний зал – 8 "Калібрів".
- Окупанти вночі завели надводні ракетоносії в пункти базування. Втім, ненадовго.
- Важливо розуміти, що виявлення пусків з підводних човнів дещо ускладнено. Адже в такому випадку ракети прямують дуже низько над водою, і їх зафіксувати дуже важко.
- "Між виявленням повітряної цілі й безпосереднім ударом може бути всього кілька хвилин. Тому в такому випадку до сигналів повітряних тривог треба ставитись дуже уважно і реагувати", – наголосила Гуменюк.