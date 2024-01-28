Пошуково-рятувальну операцію, яка тривала два тижні, завершено. Попри безперервні обстріли, тіла жертв усе ж вдалося витягнути з-під завалів.
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Загинули дві жінки та троє чоловіків
Правоохоронці встановили особи всіх убитих – трьох чоловіків і двох жінок.
Ворог обірвав життя родини: 54-річного чоловіка, його матері 86 років і батька 85 років. Також загинули 69-річна жінка та чоловік, якому в день трагедії виповнилося 72 роки,
– розповіли в поліції.
Унаслідок російського обстрілу загинули 5 людей / Фото поліції
Коротко про обстріл Нью-Йорка
- 15 січня російські терористи вдарили по селищу Нью-Йорк. Окупанти застосували чотири керовані авіабомби КАБ-500.
- Унаслідок влучання завалився під'їзд житлового будинку. 5 людей опинилися під завалами.
- Трьох поранених врятували парамедики поліції.
- Пошуково-рятувальна операція тривала майже два тижні. 16 січня її були змушені призупинити, адже росіяни постійно обстрілювали місце влучання, через що техніка не могла під'їхати.