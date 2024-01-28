Пошуково-рятувальну операцію, яка тривала два тижні, завершено. Попри безперервні обстріли, тіла жертв усе ж вдалося витягнути з-під завалів.

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Загинули дві жінки та троє чоловіків

Правоохоронці встановили особи всіх убитих – трьох чоловіків і двох жінок.

Ворог обірвав життя родини: 54-річного чоловіка, його матері 86 років і батька 85 років. Також загинули 69-річна жінка та чоловік, якому в день трагедії виповнилося 72 роки,

– розповіли в поліції.

Унаслідок російського обстрілу загинули 5 людей / Фото поліції

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

Коротко про обстріл Нью-Йорка