Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій ввечері 16 січня. Зауважимо, авіаудар окупантів по селищу Нью-Йорк Бахмутського району стався учора.
Дивіться також Розвідка Британії назвала головну мету армії Росії на фронті
Наслідки удару
Унаслідок удару пошкоджено 5 приватних житлових та 6 багатоквартирних будинки, в одному з яких відбулося руйнування під'їзду.
На місці події рятувальники надали першу домедичну допомогу 2 пораненим особам та на броньованому автомобілі транспортували до найближчого лікувального закладу.
Безпекова ситуація унеможливлює роботу рятувальників
Також ліквідували пожежу в одному з будинків на загальній площі 75 квадратних метра. Особовим складом розібрано 70 тонн будівельних конструкцій.
Водночас сьогодні комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Торецької міської військової адміністрації прийняла рішення призупинити рятувальну операцію .
Пошуково-рятувальні роботи призупинені через безпекову складову. Роботи будуть відновленні після стабілізації ситуації,
– ідеться у повідомленні.
Рятувальники призупинили пошук людей у Нью-Йорку / Фото ДСНС
Росіяни вдарили по Нью-Йорку
- 15 січня росіяни скинули на житлові квартали Нью-Йорка чотири авіабомби КАБ-500. Одна з них потрапила до триповерхового будинку, повністю зруйнувавши під'їзд.
- Поранення отримали троє мешканців: 62-річна жінка та двоє чоловіків, 66 та 68 років. Парамедики поліції надали їм допомогу та евакуювали до лікарні.
- На місці обстрілу було розгорнуто роботи з розбору завалів.