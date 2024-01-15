Ворог продовжує тероризувати мирне населення України. Ввечері 15 січня окупанти завдали ракетного та авіабомбового удару по Нью-Йорку, що на Донеччині.

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Троє поранених, під завалами люди

Детальніше про атаку розповів глава Донецької ОВА Вадим Філашкін. Він зазначив, що внаслідок обстрілу постраждали троє людей. Ще п'ятеро перебувають під завалами.



Наслідки атаки Нью-Йорку 15 січня / Фото з телеграму Філашкіна



Наслідки атаки Нью-Йорку 15 січня / Фото з телеграму Філашкіна



Наслідки атаки Нью-Йорку 15 січня / Фото з телеграму Філашкіна

За словами глави ОВА, ворог скинув на селище дві керовані авіабомби. Також окупанти поцілили ракетою у 3-поверхівку. Внаслідок цього обвалився під'їзд. Під його руїнами – люди.

Філашкін зазначив, що представники влади, рятувальники та поліція працюють на місці. Вони вирішують питання розбору завалів.

Це чергова цинічна атака росіян по цивільному населенню. Її точні наслідки будуть відомі пізніше,

– зазначив він.