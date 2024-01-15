Враг продолжает терроризировать мирное население Украины. Вечером 15 января оккупанты нанесли ракетный и авиабомбовый удар по Нью-Йорку на Донетчине.
Читайте также В Днепропетровской области раздавались взрывы: там ПВО сбила вражескую ракету
Трое раненых, под завалами люди
Детальнее об атаке рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. Он отметил, что в результате обстрела пострадали три человека. Еще пятеро находятся под завалами.
Последствия атаки Нью-Йорка 15 января / Фото с телеграма Филашкина
Последствия атаки Нью-Йорка 15 января / Фото с телеграма Филашкина
Последствия атаки Нью-Йорка 15 января / Фото с телеграма Филашкина
По словам главы ОВА, враг сбросил на поселок две управляемые авиабомбы. Также оккупанты попали ракетой в 3-этажку. В результате обрушился подъезд. Под его руинами – люди.
Филашкин отметил, что представители власти, спасатели и полиция работают на месте. Они решают вопрос о разборе завалов.
Это очередная циничная атака россиян по гражданскому населению. Ее точные последствия будут известны позже,
– отметил он.