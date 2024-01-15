Об этом 24 Каналу рассказал начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, добавив, что все направления на линии столкновения одинаково важны для врага. Россияне продолжают свои попытки хоть куда-нибудь продвинуться.
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Сколько сил сосредоточил враг на Востоке
В течение 14 января оккупанты увеличили количество атак на Лиманском направлении. До этого похожая ситуация была возле Бахмута, а еще раньше – враг сосредотачивался на Купянщине. Так он пытается найти плохо защищенный участок в обороне ВСУ, чтобы развить более активные действия.
Наступление врага к успеху его не привело. Количество военнослужащих на Бахмутском направлении остается неизменным – это примерно 62 тысячи бойцов. Увеличения нет,
– рассказал Владимир Фитьо.
Он добавил, что на фронте у оккупантов есть разные подразделения, между ними происходит ротация, пополнение потерь, ведь враг терпит их в большом количестве. Это касается как техники, так и живой силы. Именно для этого враг подтягивает резервы из России.
Следует заметить, что потери также связаны с дезертирством в российской армии, отказом бойцов выполнять приказы. Эта проблема достаточно распространена, но, к сожалению, она кардинально не влияет на способность страны-агрессора продолжать войну.
В общей сложности количество российских войск, которые находятся в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" – 200 тысяч бойцов. Эта цифра практически не меняется. Украина контролирует наличие их подразделений на линии фронта, личный состав, а учитывая, что война практически ведётся онлайн, провести тайное перемещение почти невозможно,
– подчеркнул Фитьо.
Что происходит на Востоке: актуальные новости
- Враг пытается штурмовать в районах Андреевки и Клещеевки. Для этого используют пехотные группы. Российская артиллерия работает круглосуточно. По словам офицера пресс-службы 26 артиллерийской бригады Олега Калашникова, оккупанты в Донецкой области сосредоточились на штурме города Часов Яр. На этом участке они усилили свою группировку.
- На Бахмутском направлении враг также не прекращает обстрелы. Он использует так называемую тактику бульдозера – бьет артиллерией по городам, а не по посадкам или лесам. На штурм бросает средние пехотные группы. В них преимущественно входят заключенные. Далее следуют малые группы бойцов. Российские командиры больше ценят технику, чем личный состав. Тела своих погибших оккупанты не забирают.
- На Востоке несколько дней находились Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник Генштаба Сергей Шаптала. Они встретились с командирами подразделений, обсудили ситуацию на фронте и дальнейшие действия. Кроме этого, согласовали шаги, которые позволят эффективно воевать, учитывая ресурсы.