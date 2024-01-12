Об этом 24 Каналу рассказал майор Нацгвардии, начальник штаба артиллерии 4-й бригады "Рубеж" Денис Нагорный, отметив, что на Бахмутском направлении враг сосредоточил ударный кулак в количестве примерно 100 тысяч солдат.

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Техника дороже жизни

Сейчас оккупанты совершают штурмовые действия в направлении Клещеевки, Ивановского, Богдановки, Веселого и Спорного. Российские захватчики применяют так называемую тактику бульдозера. Враг пытается больше сконцентрировать артиллерийский огонь по городам, чем по посадкам или полям.

В направлении клещеевских высот и Богдановки российские захватчики пытаются максимально накопиться под передним краем, чтобы проводить штурмовые действия по тактике малых и средних групп.

Малые группы – это те, кто идет за менее вооруженными средними группами, в которые входят заключенные и мобилизованные. В средние штормовые группы входят представители группировки "Шторм-Z",

– сказал Нагорный.

По неподтвержденной информации, россияне уже начали даже набирать выходцев из Средней Азии, которые строят линии обороны, восстанавливают инфраструктуру, пути подвоза.

"Сначала пытаются забрасывать мясом, если не получается, то применяют более подготовленных бойцов. Россияне очень берегут технику. Сегодня было несколько штурмов, выезжало 2 – 3 БМП, но они даже не доехали 3 километра до линии боевого столкновения. Снаряд упал за 500 метров, они развернулись и поехали назад, покинув пехоту", – заметил начальник штаба артиллерии 4-й бригады "Рубеж".

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Также враг не бережет личный состав. Много раненых, которые остаются на поле боя, там и умирают.

Вообще не ценят людей. Есть места, где поля засеяны телами россиян. Это все напоминает так называемый Верденский лес. Тела противника никто не забирает,

– добавил Нагорный.

По его словам, новые штурмовые группы, которые продолжают накапливаться на определенных направлениях, просто перешагивают тела и пытаются где-то вкопаться и подлезть под передний край, но украинские бойцы их уничтожают.

Обратите внимание! С 24 февраля 2022 года Вооруженные Силы Украины уничтожили 368 460 солдат так называемой "второй армии мира".

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