Про це 24 Каналу розповів майор Нацгвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж" Денис Нагорний, зауваживши, що на Бахмутському напрямку ворог зосередив ударний кулак у кількості приблизно 100 тисяч солдатів.

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Техніка дорожча за життя

Наразі окупанти здійснюють штурмові дії в напрямку Кліщіївки, Іванівського, Богданівки, Веселого та Спірного. Російські загарбники застосовують так звану тактику бульдозера. Ворог намагається більше сконцентрувати артилерійський вогонь по містах, ніж по посадках чи полях.

У напрямку кліщіївських висот й Богданівки російські загарбники намагаються максимально накопичитися під переднім краєм, щоб проводити штурмові дії за тактикою малих та середніх груп.

Малі групи – це ті, що йдуть за менш озброєними середніми групами, в які входять ув'язнені та мобілізовані. До середніх штормових груп входять представники угрупування "Шторм-Z",

– мовив Нагорний.

За непідтвердженою інформацією, росіяни вже почали навіть набирати вихідців з Середньої Азії, які будують лінії оборони, відновлюють інфраструктуру, шляхи підвозу.

"Спочатку намагаються закидати м'ясом, якщо не виходить, то застосовують більш підготовлених бійців. Росіяни дуже бережуть техніку. Сьогодні було декілька штурмів, виїжджало 2 – 3 БМП, але вони навіть не доїхали 3 кілометри до лінії бойового зіткнення. Снаряд упав за 500 метрів, то вони розвернулися й чкурнули назад, покинувши піхоту", – зауважив начальник штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж".

Як росіяни своїх кидають

Так само ворог не береже особовий склад. Багато поранених, які залишаються на полі бою, там й помирають.

Взагалі не цінують людей. Є місця, де поля засіяні тілами росіян. Це все нагадує так званий Верденський ліс. Тіла противника ніхто не забирає,

– додав Нагорний.

За його словами, нові штурмові групи, які продовжують накопичуватися на певних напрямках, просто переступають тіла й намагаються десь вкопатися і підлізти під передній край, але українські бійці їх знищують.

Зверніть увагу! З 24 лютого 2022 року Збройні Сили України знищили 368 460 солдатів так званої "другої армії світу".

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