Об этом 24 Каналу рассказал офицер артиллерии 4 бригады Нацгвардии "Рубеж" Владимир Назаренко, отметив, что враг буквально постоянно копает траншеи. Для этого они используют небольшие группы по 2 – 3 человека.

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Россия не учитывает потери

Как отметил военный, Силы обороны постоянно работают над уничтожением вражеских оккупантов в окопах. Сюда привлечены как операторы БПЛА, так и артиллеристы, гранатометчики и т.д. Все, кто может, уничтожает вражескую пехоту.

Все пытаются уничтожить этих "копателей". Но они роют прямо в окопах. По одному, по два. Если кого-то уничтожили или нанесли ранения, то быстро меняют другого. Довольно часто даже не эвакуируют раненых. Но продолжают копать, несмотря на плохие погодные условия и мороз,

– заметил Назаренко.

Именно поэтому очень важно продолжать донатить для Сил обороны Украины. Те же FPV-дроны помогают эффективно сражаться против пехоты врага. Чем больше будет таких средств – тем больше удается выбивать оккупантов.

Спасибо всем, кто сейчас работает на армию. В том числе и волонтерам; и тем, кто донатит, чтобы FPV-дроны, боеприпасы и другие средства были в Силах обороны. У нас нет другого пути, как победить. А победить сможем только тогда, когда разобьем армию оккупантов,

– подчеркнул военный.

Потери России в войне: коротко