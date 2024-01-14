Валерий Залужный вместе с начальником Генштаба Сергеем Шаптало несколько дней провели в зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск "Таврия" и "Одесса". Они встретились с командующими направлениями и командирами бригад.
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Согласовали дальнейшие шаги
Залужный рассказал, что удалось провести плодотворную работу с военными, выполняющими задачи в Донецкой, Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, они согласовали шаги по повышению эффективности применения войск с учетом ресурсов и оперативной ситуации.
Также вместе с командующим Военно-морскими силами они подробно обсудили вопросы ситуации в акватории Черного моря.
Ситуация на фронте
- Российская армия не перестает атаковать Украину. За прошедшие сутки произошло 61 боевое столкновение на поле боя. На Купянском направлении украинские защитники отразили 4 атаки врага возле Синьковки Харьковской области.
- На Лиманском направлении удалось отразить 4 атаки оккупантов в районе Макеевки Луганской области и Тернов Донецкой области. На Бахмутском направлении наши воины отразили 2 атаки противника вблизи Клещеевки и Андреевки Донецкой области.
- На Авдеевском направлении наши защитники сдерживают врага, который до сих пор пытается окружить Авдеевку. Наша армия держит оборону, нанося захватчикам значительные потери. Отразили 5 атак противника в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 15 атак возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.
- На Марьинском направлении наши подразделения продолжают сдерживать врага вблизи Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 17 атак.