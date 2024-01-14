Валерій Залужний разом із начальником Генштабу Сергієм Шапталою кілька днів провели в зонах відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ "Таврія" та "Одеса". Вони зустрілись із командувачами напрямків та командирами бригад.

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Узгодили подальші кроки

Залужний розповів, що вдалося провести плідну роботу із військовими, які виконують завдання на Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі. Крім цього, вони узгодили кроки задля підвищення ефективності застосування військ з урахуванням ресурсів та оперативної ситуації.

Також разом із командувачем Військово-морських сил вони детально обговорили питання ситуації в акваторії Чорного моря.

Ситуація на фронті