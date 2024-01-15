Наконец стало известно, что наши силы противовоздушной обороны отработали по вражеской цели. Ракету сбили в Днепропетровском районе.
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В Днепропетровской области сбили российскую ракету
Воздушные силы около 15 часов 5 минут предупреждали об активности тактической авиации на юге. В конце концов, стало известно о движении вражеской ракеты в направлении Днепропетровской области.
Внимание! Ракета на Днепр!
– сообщили в Воздушных силах.
В конце концов, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что вражескую цель уничтожили наши защитники.
"В Днепровском районе наши сбили вражескую ракету", – написал он.
Лысак также поблагодарил воздушное командование "Восток" за работу по российской ракете. Пока неизвестно, какого типа была эта ракета.
Россияне не впервые атакуют Днепропетровскую область
- Взрывы в Днепропетровской области звучали и 14 января. Тогда в направлении Кривого Рога летела вражеская ракета, вероятно, Х-59, которую удачно уничтожили наши защитники неба.
- За два дня до этого россияне ударяли по Днепровскому району. По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака во время той атаки обошлось без жертв и пострадавших.
- До этого 8 января российские войска ударили по населенному пункту Новомосковск в Днепропетровской области. Тогда из-за российской атаки пострадали 27 гражданских лиц.
- Полицейские показали первые минуты после обстрела Новомосковска. На кадрах видно, как правоохранители помогают пострадавшим людям и оказывают медицинскую помощь.
- Тогда российская армия обстреляла также и Кривой Рог. В результате атаки были повреждены торговый центр и более двух десятков частных домов. Кроме этого, 58-летний мужчина получил осколочные ранения. Его состояние было удовлетворительным.