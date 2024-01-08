По состоянию на 12:18 по уточненным данным в Новомосковске из-за ракетного удара 27 пострадавших. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Сколько человек пострадало

Сергей Лысак рассказал, что 11 человек остаются в медучреждении. Из них четверо – дети.

По словам Лысака, рядом с ранеными врачи. Он отметил, что им оказывают всю необходимую помощь.

Подробности об атаке

Утром 8 января под ударом вражеских ракетных обстрелов оказался Новомосковск в Днепропетровской области. Там раздался ряд мощных взрывов. Известно, что противник атаковал область баллистическими ракетами, а также "Кинжалом".

После ракетного удара российской армии в Новомосковске возник пожар, однако его уже локализовали. Также сообщали о том, что взрывной волной перевернуло проезжающую мимо маршрутку.

Руководитель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщал, что в результате атаки повреждены три админздания, две заправки, пятиэтажка и авто.

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