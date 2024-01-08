По состоянию на 12:18 по уточненным данным в Новомосковске из-за ракетного удара 27 пострадавших. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
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Сколько человек пострадало
Сергей Лысак рассказал, что 11 человек остаются в медучреждении. Из них четверо – дети.
По словам Лысака, рядом с ранеными врачи. Он отметил, что им оказывают всю необходимую помощь.
Подробности об атаке
Утром 8 января под ударом вражеских ракетных обстрелов оказался Новомосковск в Днепропетровской области. Там раздался ряд мощных взрывов. Известно, что противник атаковал область баллистическими ракетами, а также "Кинжалом".
После ракетного удара российской армии в Новомосковске возник пожар, однако его уже локализовали. Также сообщали о том, что взрывной волной перевернуло проезжающую мимо маршрутку.
Руководитель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщал, что в результате атаки повреждены три админздания, две заправки, пятиэтажка и авто.
Массированная атака России по Украине 8 января: основные новости
- Россия на рассвете 8 января массированно атаковала Украину разными типами ракет. Так, в Воздушных силах сообщали о взлете бортов Ту-95МС, являющихся носителями крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55. Также был зафиксирован взлет Ту-22м3, МиГ-31К, являющийся носителем "Кинжалов". Захватчики также использовали баллистические ракеты, которые запускали с территории временно оккупированного Крыма.
- Утром 8 января под ударом российских ракетных обстрелов оказалось Запорожье. В результате комбинированной атаки крылатых и баллистических ракет с разных направлений в областном центре прозвучало всего 5 взрывов. В Запорожской ОВА сообщали о попадании ракет в жилые районы. В частности, на открытых территориях и рядом с домами.
- Также под ударом захватчика оказался Хмельницкий. В то же время в результате вражеской атаки в городе прозвучало по меньшей мере 6 взрывов. Заместитель начальника Хмельницкой ОВА сообщал, что в области работала противовоздушная оборона. На месте происшествия находятся все необходимые службы.
- Известно о попадании в Кривом Роге. В результате атаки на город сообщили о поврежденных торговом центре и более двух десятках частных домов. Кроме этого, в результате атаки 58-летний мужчина получил осколочные ранения. Известно, что он находится в удовлетворительном состоянии.
- Враг также атаковал Харьковскую область. Взрывы раздались около 7 утра. Под ударом противника оказались промышленные объекты, учебное заведение и частное здание. В частности, одна из ракет попала в здание в городе Змиев Чугуевского района.