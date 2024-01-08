Станом на 12:18 за уточненими даними у Новомосковську через ракетний удар 27 постраждалих. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
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Скільки людей постраждало
Сергій Лисак розповів, що 11 людей залишаються в медзакладі. З них четверо – діти.
За словами Лисака, поряд з пораненими лікарі. Він зазначив, що їм надають всю необхідну допомогу.
Деталі про атаку
Зранку 8 січня під ударом ворожого ракетного обстрілу опинився Новомосковськ в Дніпропетровській області. Там пролунала низка потужних вибухів. Відомо, що противник атакував область балістичними ракетами, а також "Кинджалом".
Після ракетного удару російської армії в Новомосковську виникла пожежа, проте її вже локалізували. Також повідомляли про те, що вибуховою хвилею перевернуло маршрутку, що проїжджала повз.
Очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомляв, що унаслідок атаки пошкоджено три адмінбудівлі, дві заправки, п'ятиповерхівка та авто.
Масована атака Росії по Україні 8 січня: основні новини
- Росія вдосвіта 8 січня масовано атакувала Україну різними типами ракет. Так, у Повітряних силах повідомляли про зліт бортів Ту-95МС, які є носіями крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55. Також був зафіксований зліт Ту-22м3, МіГ-31К, який є носієм "Кинджалів". Загарбники також використовували балістичні ракети, які запускали з території тимчасово окупованого Криму.
- Зранку 8 січня під ударом російського ракетного обстрілу опинилося Запоріжжя. Внаслідок комбінованої атаки крилатих та балістичних ракет з різних напрямків у обласному центрі пролунало загалом 5 вибухів. У Запорізькій ОВА повідомляли про влучання ракет у житлові райони. Зокрема, на відкриті території та поруч із будинками.
- Також під ударом загарбника опинився Хмельницький. Водночас внаслідок ворожої атаки у місті пролунало щонайменше 6 вибухів. Заступник начальника Хмельницької ОВА повідомляв, що в області працювала протиповітряна оборона. На місці подій перебувають усі необхідні служби.
- Відомо про влучання у Кривому Розі. Внаслідок атаки на місто повідомили про пошкоджені торгівельний центр та понад два десятки приватних будинків. Крім цього, внаслідок атаки 58-річний чоловік отримав осколкові поранення. Відомо, що він у задовільному стані.
- Ворог також атакував Харківщину. Вибухи пролунали близько о 7 ранку. Під ударом противника опинилися промислові об'єкти, навчальний заклад та приватний будинок. Зокрема, одна з ракет влучила у будинок в місті Зміїв Чугуївського району.