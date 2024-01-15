Зрештою стало відомо, що наші сили протиповітряної оборони відпрацювали по ворожій цілі. Ракету збили у Дніпропетровському районі.

До теми Росія вдарила ракетою по Дніпровському району: чи є постраждалі внаслідок атаки

У Дніпропетровській області збили російську ракету

Повітряні сили близько 15 години 5 хвилин попереджали про активність тактичної авіації на півдні. Зрештою стало відомо про рух ворожої ракети у напрямку Дніпропетровської області.

Увага! Ракета на Дніпро!

– повідомили у Повітряних силах.