Як зазначив глава ОВА Сергій Лисак, російські загарбники вдарили ракетою по Дніпровському району. Він зауважив, що минулося без загиблих і постраждалих.

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Дніпропетровщина була під атакою

Також він зазначив, що гучно було і на Синельниківщині. Відомо, що там пошкоджене сільськогосподарське підприємство. Люди, на щастя, вціліли.

Крім того, відомо, що окупанти тричі били з артилерії по Нікополю. Внаслідок цього побите комунальне підприємство. Там теж минулося без жертв.

Росія вдарила балістикою з КНДР: перші докази

Звернімо увагу, що наприкінці грудня 2023 року та на початку січня 2024 року росіяни завдали кілька масованих ракетних ударів. Під час них ворог міг бити балістичними ракетами, отриманими від КНДР.

11 січня генеральний прокурор України Андрій Костін підтвердив інформацію про балістику з Північної Кореї. Звернімо увагу, що раніше військовий експерт Петро Черник повідомляв, що у КНДР є певні ресурси, які вона може постачати країні-агресорці. Ймовірно, мовиться про боєприпаси до РСЗВ "Смерч" та ракети P-17 з комплексу "Ельбрус".

Костін зауважив, що для підтвердження даних про походження зброї, якою б'ють по Україні, необхідна спільна системна робота прокурорів, слідчих і експертів.

Днями ми отримали перші докази використання армією Росії ракет, виготовлених у цій країні (КНДР – 24 Канал). Результати попередньої науково-технічної експертизи підтверджують, що випущена 2 січня по центральній частині Харкова ракета є ракетою малої дальності, яка розроблена Північною Кореєю,

– запевнив посадовець.

За його словами, такі ж висновки у військових експертів з міжвідомчої робочої групи при Офісі генпрокурора. На місці обстрілу були фахівці та робили попередній огляд, а також аналіз частин ракети, якою били окупанти.

Костін додав, що наразі триває комплексна комісійна експертиза. Вона повинна остаточно підтвердити факт використання Росією балістичних ракет з КНДР. Експерти працюють над виявленням інших фрагментів боєприпасів, виявлених на місцях нещодавніх атак як на Харківщині, так і Одещині.