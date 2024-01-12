Как отметил глава ОВА Сергей Лысак, российские захватчики ударили ракетой по Днепровскому району. Он заметил, что обошлось без погибших и пострадавших.

Читайте также В ГУР оценили положение дел с боеприпасами в России: выводы несколько неожиданны

Днепропетровщина была под атакой

Также он отметил, что громко было и на Синельниковщине. Известно, что там повреждено сельскохозяйственное предприятие. Люди, к счастью, уцелели.

Кроме того, известно, что оккупанты трижды били из артиллерии по Никополю. В результате коммунальное предприятие повреждено. Там тоже обошлось без жертв.

Россия ударила баллистикой из КНДР: первые доказательства

Обратим внимание, что в конце декабря 2023 года и начале января 2024 года россияне нанесли несколько массированных ракетных ударов. Во время них враг мог бить баллистическими ракетами, полученными от КНДР.

11 января генеральный прокурор Украины Андрей Костин подтвердил информацию о баллистике из Северной Кореи. Обратим внимание, что ранее военный эксперт Петр Черник сообщал, что у КНДР есть определенные ресурсы, которые она может поставлять стране-агрессорке. Вероятно, речь идет о боеприпасах к РСЗО "Смерч" и ракете P-17 из комплекса "Эльбрус".

Костин отметил, что для подтверждения данных о происхождении оружия, которыми бьют по Украине, необходима совместная системная работа прокуроров, следователей и экспертов.

На днях мы получили первые доказательства использования армией России ракет, производимых в этой стране (КНДР – 24 Канал). Результаты предварительной научно-технической экспертизы подтверждают, что выпущенная 2 января по центральной части Харькова ракета является ракетой малой дальности, разработанной Северной Кореей.

– заверил чиновник.

По его словам, такие же выводы у военных экспертов по межведомственной рабочей группе при Офисе генпрокурора. На месте обстрела были специалисты и производили предварительный осмотр, а также анализ частей ракеты, которой били оккупанты.

Костин добавил, что сейчас идет комплексная комиссионная экспертиза. Она должна окончательно подтвердить факт использования Россией баллистических ракет из КНДР. Эксперты работают над обнаружением других фрагментов боеприпасов, обнаруженных на местах недавних атак как в Харьковской, так и Одесской областях.