Троє людей постраждали внаслідок російської атаки, п'ятеро опинилися під завалами. Росіяни поцілили у триповерхівку.

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У Нью-Йорку завершили розбирати завали – скільки загиблих

Завершено розбір завалів у Нью-Йорку – з-під уламків будинку витягнули тіла п'ятьох людей. Пошукова операція тривала майже два тижні, рятувальники знайшли рештки тіл усіх п'ятьох загиблих,

– написав голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Чому рятувальна операція в Нью-Йорку тривала так довго

Рятувальну операцію були змушені призупинити 16 січня через безпекову ситуацію. Росіяни постійно масовано обстрілювали місце влучання, спецтехніка не могла проїхати.

Було пошкоджено п'ять приватних житлових і шість багатоквартирних будинків, в одному з них окупанти зруйнували під'їзд.

Яка ситуація на фронті зараз