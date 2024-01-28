Поисково-спасательная операция, которая длилась две недели, завершена. Несмотря на непрерывные обстрелы, тела жертв все же удалось деблокировать.

Смотрите также Работали более 150 спасателей: в Полтавской области потушили масштабный пожар после ракетного удара

Погибли две женщины и трое мужчин

Правоохранители установили личности всех убитых – трех мужчин и двух женщин.

Враг оборвал жизнь семьи: 54-летнего мужчины, его матери, 86 лет, и отца, 85 лет. Также погибли 69-летняя женщина и мужчина, которому в день трагедии исполнилось 72 года,

– рассказали в полиции.

В результате российского обстрела погибли 5 человек / Фото полиции

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.

Кратко об обстреле Нью-Йорка