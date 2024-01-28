Агрессор не прекращает маневры корабельной группировки и системно повышает уровень напряжения, подчеркнули украинские защитники. Добавили, что суммарный залп может достигать 24 ракет "Калибр". Поэтому следует быть осторожными и ни в коем случае не пренебрегать правилами безопасности во время тревоги.

Кстати говоря Враг делает это намеренно, – в ОК "Юг" объяснили, почему россияне не бьют "Калибрамы"

Два надводных и столько же подводных ракетоносителей

Около 11:40 в Силах обороны Юга сообщили, что в Черном море враг снова увеличил корабельную группировку до 11 единиц и добавил на боевое дежурство ракетоносители.

Сейчас на выходе в море находятся 2 надводных и 2 подводных ракетоносителя. Суммарный залп "Калибров" при этом может достигать 24 ракет. Уровень ракетной угрозы – чрезвычайно высок!

– отметили военные.

Также призывали быть внимательными к сигналам тревоги и оперативно реагировать на них.

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