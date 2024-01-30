Українців закликають негайно йти в укриття цивільного захисту. Нагадуємо, що перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу У більшості областей України повітряна тривога: росіяни атакують ракетами – де були вибухи

У Полтаві під час тривоги пролунали вибухи

Близько 20:00 Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу для областей, у яких оголошена повітряна тривога. Наголошували, що ворог може застосувати балістичне озброєння. А вже за хвилину у Полтаві пролунали вибухи.

О 20:03 захисники українського неба попередили Кременчук про повторні пуски.

Для яких областей є загроза