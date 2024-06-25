Об этом сообщают корреспонденты Суспильного. Отметим, что во время взрывов в регионе звучала воздушная тревога.

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Что известно о взрывах в Харькове

Днем, 25 июня, ориентировочно в 15:56 раздался сигнал воздушной тревоги для Харьковской области. Чуть меньше часа спустя, в 16:33, корреспонденты Суспильного сообщили о ряде взрывов в городе.

В Харькове была слышна серия взрывов,

– говорится в сообщении.

Соответствующую информацию в своем телеграм-канале подтвердил и городской голова Игорь Терехов. Он обратился к местным жителям с призывом быть осторожными.

Заметим, что в преддверии Воздушных сил ВСУ сообщали о пусках управляемых авиационных бомб в Харьковской области.

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Утром в этот же день россияне также обстреляли Харьковскую область. В то же время городской голова Харькова Игорь Терехов тогда сообщил, что в городе есть прилеты.

Впоследствии он добавил, что оккупанты ударили по жилой застройке одного из крупнейших районов города. По предварительной информации, погибших и жертв в результате удара нет.