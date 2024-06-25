Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Зауважимо, що під час вибухів в регіоні лунала повітряна тривога.

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Що відомо про вибухи у Харкові

Вдень, 25 червня, орієнтовно о 15:56 пролунав сигнал повітряної тривоги для Харківської області. Трохи менше ніж через годину, о 16:33, кореспонденти Суспільного повідомили про низку вибухів у місті.

У Харкові було чутно серію вибухів,

– йдеться у повідомленні.

Відповідну інформацію у своєму телеграм-каналі підтвердив також і міський голова Ігор Терехов. Він звернувся до місцевих мешканців із закликом бути обережними.

Зауважимо, що напередодні Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски керованих авіаційних бомб у Харківській області.

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