Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у своєму телеграм-каналі 25 червня.

Дивіться також Іспанія передала Україні другу партію ракет до Patriot, – ЗМІ

Українська ППО від початку 2024 року збила понад 1900 "Шахедів"

Микола Олещук написав, що вранішні зведення від Повітряних Сил у вигляді інфографіки, це не просто результати із десятками збитих "Шахедів", це потужні протиповітряні бої щоночі. Він прикріпив відео, на кадрах якого видно кілька результативних та емоційних епізодів бойової роботи мобільних вогневих груп Повітряних Сил.

Вражаючі та емоційні кадри роботи мобільних вогневих груп Повітряних Сил: дивіться відео

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

Відповідно до даних ПС, з 1 січня 2024 року російські окупанти випустили по території України 2277 ударних безпілотників типу Shahed. Там зазначили, що протиповітряною обороною знищено близько 86 відсотків – а це 1953 ворожих "Шахеди".

Таких результатів вдалось досягти завдяки нарощенню бойових спроможностей мобільних вогневих груп Сил оборони України. Це тисячі військовослужбовців, які майже щоночі виїжджають на вогневі позиції і б’ють ворожі БпЛА з усього наявного у них озброєння,

– написав Олещук.

За його словами, створення МВГ – це вимушений крок Повітряних сил з початку російського вторгнення. Адже ворог постійно нарощує атаки великою кількістю засобів повітряного нападу – особливо це стосується ударних БпЛА. Як він зазначив, "нам довелось оперативно реагувати, збільшувати не лише кількість підрозділів мобільних вогневих груп, але і якість їхнього оснащення".

"Сьогодні стрілецька зброя, зенітні гармати, ПЗРК, що є на озброєнні МВГ модифіковані, мають додаткове обладнання, здатне забезпечувати гарний результат бойової роботи. Це прилади нічного бачення, тепловізори, оптика, лазерні указки, прожектори, засоби РЕБ, програмне забезпечення, автомобілі високої прохідності. Усе це дозволяє працювати по ворожих цілях більш ефективно та раціонально", – йдеться в повідомленні.

️Олещук підкреслив, що більше 80 відсотків збитих "Шахедів" саме на рахунку мобільних вогневих груп Сил оборони України.

Він висловив вдячність усім, хто робить МВГ влучнішими – забезпечує необхідним обладнанням для результативної роботи. Олещук підкресли, що це благодійні фонди, місцеві громади, волонтери та активісти, українці та світова спільнота.

Командувач Повітряних сил також підкреслив, що війна щоразу виходить на новий технологічний рівень, все більшої ваги набирають БпЛА різних типів, йде впровадження штучного інтелекту. Удосконалюються і мобільні вогневі групи. Він додав, що з великою імовірністю у їх складі з'являться оператори БпЛА-перехоплювачів та інше новітнє озброєння, зокрема бойові лазери.

Дякую усім, хто тримає небо і усім, хто допомагає ставати сильнішими! Разом – до перемоги,

– резюмував він.