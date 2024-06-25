Про це повідомили журналісти новинного агентства EFE з посиланням на джерела в уряді Іспанії.
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Ракети до Patriot для України
Друга партія зенітних ракет Patriot дальнього радіусу дії від Іспанії вже прибула в Україну.
Окрім ракет до Patriot, цей пакет військової допомоги включає другу партію бойових танків Leopard, різні типи боєприпасів, системи боротьби з безпілотниками, оптико-електронні системи спостереження та стеження, а також турелі з дистанційним озброєнням.
Згідно з двосторонньою безпековою угодою, Іспанія до 2027 року зобов'язалася допомогти Україні на 5 мільярдів євро через Європейський фонд миру. Вже цього року Україна має отримати допомоги на 1 мільярд.
Надання систем ППО Україні: останні новини
- Раніше також стало відомо, що Україна отримає ще одну систему ППО, яка вкрай потрібна для захисту від постійних атак російських загарбників. Patriot передадуть Нідерланди та ще одна країна.
- США вирішили змінити пріоритети постачання озброєнь іноземним державам. Відтепер Вашингтон постачатиме ракети для систем ППО Patriot і NASAMS насамперед Україні.
- Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що рішення США постачати Україні ракети до систем ППО Patriot поза чергою, висвітлило важливу проблему – Захід виробляє замало зброї.